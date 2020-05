“À prendre ou à laisser” fait son retour ce soir sur C8 en direct avec Cyril Hanouna

Le jeu mythique “À prendre ou à laisser” débarque sur C8 pour la première fois en direct présenté par Cyril Hanouna du lundi au jeudi à 20:15 dès ce lundi 18 mai.

Le concept reste inchangé : tout au long de la partie, le candidat du jour ouvre une à une les boîtes pour n’en garder qu’une seule et tenter de gagner jusqu’à 250 000 euros.Le célèbre banquier sera là, mais aussi la boîte jackpot, le come-back et la 25e et dernière boîte qui peut tout changer.

Cyril Hanouna accompagnera le candidat dans le rire mais aussi dans le stress, le doute et l’euphorie tout au long du jeu. Avec quelle somme repartira-t-il ?Le jeu réunira 24 candidats issus de toute la France, résidants en Ile-de France.

L’émission sera tournée en direct en respectant toutes les mesures de sécurité sanitaires et les distances règlementaires.

À prendre ou à laisser (parfois abrégé APOAL ou surnommé Les Boîtes) est un jeu télévisé français adapté du jeu néerlandais Miljoenenjacht, plus connu sous le titre de ses adaptations anglophones, Deal or No Deal. Ce jeu est produit par Hervé Hubert pour Tête de prod, filiale d'Endemol France.

Le jeu a été diffusé sur TF1 entre 2004 et 2006, puis entre 2009 et 2010, et était présenté par Arthur.

Ce jeu a ensuite été diffusé sur D8 entre 2014 et 2015, et était présenté par Julien Courbet.