“Tout le monde joue avec la France” mardi 9 juin France 2 avec Stéphane Bern & Nagui

Mardi 9 juin à 21:05, Stéphane Bern et Nagui vous proposent un grand quiz interactif, pour jouer avec les idées reçues que l’on a tous sur la France et son patrimoine, qu’il soit culturel, gastronomique, architectural, géographique, historique… Et aussi, vous donner des idées pour la visiter cet été !

En direct, 40 questions pour démêler le vrai du faux et en apprendre un peu plus, sur tout ce qui fait la richesse de notre beau pays ! Connaissez-vous bien la France ? Le Mont-Saint-Michel est en Bretagne. Vrai ou faux ?

En Corse, l’Île Rousse est une île. Vrai ou faux ?

L’été à Fort-de-France a lieu en même temps qu’à Papeete. Vrai ou faux ?

Il y a des œufs dans la salade niçoise. Vrai ou faux ?

Le Sacré-Cœur est blanc parce qu’il est en marbre. Vrai ou faux?



Pas besoin de connaissances particulières, votre bon sens suffira ! Toute la famille peut jouer en même temps que nos invités sur le plateau grâce à l’application gratuite TLMJ. Ça sera l’occasion de redécouvrir tous ensemble ce que l’on partage en étant français : un territoire d’une richesse exceptionnelle, des monuments à couper le souffle, de formidables paysages, un nombre de spécialités à n’en plus finir… Grâce à l’application gratuite TLMJ pour tablettes et smartphones, les téléspectateurs pourront eux aussi répondre aux questions pendant l’émission, s’évaluer et comparer leurs résultats ! Les utilisateurs auront la possibilité de partager leur score sur les réseaux sociaux à la fin du programme.



Et pour ceux qui le souhaitent, un papier et un crayon suffisent ! Les téléspectateurs peuvent imprimer une grille pré-remplie sur le site de l'émission : france.tv/tlmj



Avant l’émission, l’application est disponible pour s’entraîner et déjà jouer avec des idées reçues autour de la France ! Et vous, êtes-vous incollable sur la France ? Venez jouer le jeu pour en savoir plus !