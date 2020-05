“Basique, le concert” de Claudio Capéo, vendredi 12 juin sur France 2

A l’heure où toutes les salles de concerts et les festivals ont été contraints de baisser le rideau pour une durée encore indéterminée, Basique propose de retrouver Claudio Capéo en concert sous une forme unique et originale !

En quelques années Claudio Capéo est devenu l’un des artistes incontournables de sa génération et a réussi à conquérir le cœur du public français. Une notoriété qui n’a cessé de grandir et de s’intensifier puisque depuis 4 ans il enchaîne les succès à chaque sortie d’album : Ça va ça va, Riche, Un peu de rêve, Ta main, Que dieu me pardonne, Ma jolie, Plus haut et bien sûr Un homme debout qui le révèle au grand public en 2016.

Pendant une heure, entouré de ses musiciens il interprétera en live ses plus grands tubes sur une scène spécialement conçue pour l’occasion. Durant cette captation exceptionnelle, grâce un dispositif interactif, il dialoguera et se racontera comme il l’aurait fait sur scène face aux spectateurs, conservant ainsi ce lien si fort qui le lie au public.

Alors qu’il était en tournée à guichet fermé juste avant la crise sanitaire, Basique le concert permet donc à tous de pouvoir le retrouver en live comme s’ils y étaient !

Pour ne rien rater, rendez-vous vendredi 12 juin à 23:40 sur France 2, chaîne de la musique et des artistes !