“Jouons à la maison” diffusé en quotidienne sur France 3 à partir du lundi 1er juin

À partir du lundi 1er juin, le nouveau jeu de France 3 “Jouons à la maison”, présenté par Alex Goude, sera à l'antenne tous les jours à 20:30.

Avec “Jouons à la maison”, il sera possible de jouer toute la semaine avec Alex Goude. Quatre candidats, chez eux, devant la caméra de leur téléphone, d’une tablette ou d’un ordinateur, seuls ou entourés de leurs proches, vont s’affronter en trois manches et avoir la possibilité de remporter les 5 000 euros promis au vainqueur.

Dans cette émission, chaque famille pourra jouer dans la joie et la bonne humeur, tout en restant chez elle. Comment ? En répondant à des questions qui ont pour sujets les comportements et les habitudes des Français dans tous les domaines de la vie, pratique, culturelle… ce que les Français préfèrent manger, ce qu’ils aiment regarder à la télévision, lire… comment et à quel rythme ils organisent leurs journées, particulièrement en cette période de confinement. En effet, des sondages ont été organisés ces jours-ci auprès d’un panel représentatif de la population française et nous permettent d’avoir un reflet très précis de ce que vivent les Français aujourd’hui.

À nos candidats de trouver ce qu’ils ont répondu.

Alors, rendez-vous tous les jours à 20:30 pour « jouer à la maison » avec Alex Goude.

Mécanique du jeu

Manche 1 : 4 candidats et 3 questions à 2 possibilités de réponse

Manche 2 : 3 candidats et 3 questions à 3 possibilités de réponse

Manche 3 : 2 candidats et 2 questions à 4 possibilités de réponse

En finale, le gagnant des manches précédentes tentera de remporter les sommes cumulées tout au long du jeu, soit jusqu’à 5 000 €.