“Au théâtre chez soi” : « Roméo et Juliette » de Shakespeare ce dimanche 24 mai sur France 5

Ce dimanche 24 mai dans “Au théâtre chez soi”, France 5 propose une soirée spéciale Comédie-Française. Retrouvez « Roméo et Juliette » de William Shakespeare, mis en scène par Éric Ruf en première partie de soirée, suivi du documentaire inédit « Comédie-Française, derrière le rideau ».

20:50 Roméo et Juliette

« L’Amour, un délicat enfant ! Il est brutal, rude, violent. Il écorche comme l’épine. »

Une rivalité ancestrale oppose les familles Capulet et Montaigu. Mais, lorsque Roméo Montaigu rencontre Juliette Capulet, un amour éternel naît immédiatement entre eux.

Pièce légendaire du répertoire, Roméo et Juliette est devenue, au fil du temps et des multiples adaptations dont elle a été l’objet, l’incarnation de l’histoire d’amour absolue. Éric Ruf s’empare du mythe, le transpose dans une ville du sud de l’Italie écrasée de soleil et fait resurgir l’humour et la noirceur du texte de Shakespeare.

Avec la troupe de la Comédie-Française : Claude Mathieu (la nourrice), Christian Blanc (Montaigu), Christian Gonon (Tybalt), Serge Bagdassarian (Frère Laurent), Bakary Sangaré (Frère Jean), Pierre Louis-Calixte (Mercutio), Gilles David (le Prince), Suliane Brahim (Juliette), Nâzim Boudjenah (Benvolio), Jérémy Lopez (Roméo), Danièle Lebrun (Lady Capulet), Elliot Jenicot (le Comte Pâris), Didier Sandre (Capulet).

Et les comédiens de l'académie de la Comédie-Française : Marina Cappe, Ji Su Jeong, Amaranta Kun (musiciennes, jeunes filles), Tristan Cottin (Balthazar), Pierre Ostoya Magnin (Samson), Axel Mandron (Pierre).

23:30 Comédie Française : derrière le rideau

Éric Ruf, comédien, metteur en scène, scénographe, est administrateur général de la Comédie-Française depuis 2014. En 2019, il met en scène La Vie de Galilée de Bertolt Brecht pour la Salle Richelieu. Le film témoigne de son travail, à la fois en tant que metteur en scène et scénographe mais également comme administrateur général de la Comédie-Française. L’occasion rêvée de plonger dans les coulisses de cette institution, que font vivre plus de 400 employés dont une soixantaine de comédiens, à travers une programmation éclectique et leur passion inaltérée pour une scène vivante et audacieuse.