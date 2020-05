“Ensemble à l'Olympia” : concert solidaire mardi 9 juin sur C8, les artistes sur scène

Mardi 9 juin à 21:15, C8 diffusera “Ensemble à l'Olympia”, un grand évènement musical et solidaire avec de nombreux artistes qui seront sur scène.

De nombreux artistes, parmi lesquels Benjamin Biolay, Boulevard des Airs, Patrick Bruel, Claudio Capéo, Dadju, Thomas Dutronc, Camélia Jordana, Ninho, Catherine Ringer, Sofiane, Soolking ou encore Tryo, ont répondu présents pour participer à “Ensemble à l'Olympia”, une grande soirée musicale et festive, dans la salle mythique de l’Olympia.

L’événement sera diffusé le mardi 9 juin à 21:15 sur C8 et à 22:45 sur CSTAR. Il sera également diffusé sur CANAL+ Afrique, sur Olympia TV et sera disponible sur myCANAL.

A l’heure où les grands rassemblements demeurent interdits, c’est l’Olympia qui vient à vous ! Pendant plusieurs jours, les artistes se succéderont dans une salle fermée au public, dans des conditions de sécurité sanitaire extrêmement strictes, pour enregistrer cette soirée-événement, qui réservera bien des surprises. Les artistes chanteront sur scène mais aussi dans tous les autres lieux magiques et méconnus de l’Olympia qu’ils vous feront découvrir.

En prenant part à cette émission spéciale, tous veulent nous faire partager un message d’espoir et de vigilance, à un moment où les artistes ont besoin de leur public et où le public a plus que jamais besoin de musique. L’affiche complète de l’émission sera dévoilée prochainement.

Tous les artistes se produiront bénévolement et l’émission sera l’occasion de récolter des fonds au profit de l’association Emmaüs France. Le Crédit Mutuel, partenaire historique de l’Olympia, a lui aussi répondu présent et soutient la production de cet événement avec sa plateforme dédiée à la musique Riffx.fr.

“Ensemble à l'Olympia” est une initiative du Groupe Canal+, de L’Olympia, d’Olympia Production et de Flab Prod. Elle repose sur une conviction partagée, celle de la place essentielle de la culture, du divertissement et de tous les artistes en cette période particulière. Elle constitue aussi une belle illustration de la capacité de mobilisation du groupe Vivendi dont ces différentes sociétés font partie.