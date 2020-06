“100 ans de comédie musicales, Les stars chantent pour Sidaction” jeudi 25 juin sur France 2

Jeudi 25 juin à 21:05, France 2 proposeraune soirée exceptionnelle autour des grandes comédies musicales sous la présidence de Line RENAUD.

France Télévisions a décidé de mobiliser ses antennes autour de l’Association Sidaction le jeudi 25 juin 2020. Rappelons que l’Association avait été contrainte d’annuler l’édition 2020 du Sidaction en raison en raison de la crise sanitaire sans précédent que nous traversons. Point d’orgue de cette mobilisation, la diffusion, en première partie de soirée sur France 2, du divertissement évènementiel, 100 ans de comédie musicales, Les stars chantent pour Sidaction, enregistré quelques jours avant le début du confinement.

Inspirée des émissions de Gilbert et Maritie Carpentier, découvrez cette fiction-variété unique en son genre, orchestrée par Marie-Sophie LACARRAU qui vous transportera dans l’univers des comédies musicales de Broadway, Las Vegas ou Paris.

Spécialement conçus et chorégraphiés pour l’émission, vivez de l’intérieur les plus beaux tableaux revisités de « West Side Story », « Notre-Dame de Paris », « New York, New York », « Roméo & Juliette », « Moulin Rouge », « Mozart, l’Opéra Rock », « Cats », « Hello Dolly ! », « Chicago », « Les Dix Commandements » et beaucoup d’autres…

De nombreux artistes d’aujourd’hui referont vivre ces spectacles musicaux féériques dans des mises en scène inédites : Patrick BRUEL, MAËLLE, Vincent NICLO, Nicole CROISILLE, Jean Paul GAULTIER, les danseuses du MOULIN ROUGE, Chimène BADI, Agustin GALIANA, Véronic DICAIRE, Loïc NOTTET, ANGGUN, la troupe du PARADIS LATIN, Bilal HASSANI, Marina KAYE, Kamel OUALI, Élodie FRÉGÉ, Arielle DOMBASLE…



Mais aussi les interprètes originaux des comédies musicales de légende qui viendront réinterpréter leurs plus belles chansons : Daniel LÉVI (« Les Dix Commandements »), Florent MOTHE (« Mozart, l’Opéra Rock »), Julie ZENATTI (« Notre-Dame de Paris »), Cécilia CARA & Damien SARGUE (« Roméo & Juliette »)…



Une grande soirée d’engagement pour l’association Sidaction afin de sensibiliser les téléspectateurs et faire appel à leur générosité.

Afin de donner le maximum d’impact et de soutien aux actions de l’Association Sidaction en matière de recherche, d’aide aux malades et de prévention, les antennes et les programmes de France Télévisions accompagneront éditorialement cette mobilisation tout en multipliant les appels aux dons.

Pour faire un don à Sidaction :