La 32ème cérémonie des Molières diffusée sur France 2 le 23 juin à 21:05

La 32ème “Nuit des Molières” se déroulera au Théâtre du Châtelet, mardi 23 juin, selon le contexte sanitaire actuel et diffusée pour la première fois depuis des années en première partie de soirée sur France 2.

Cet événement récompense le théâtre, public et privé, dans toute sa diversité et sa vivacité. La soirée distinguera ainsi, à travers 19 récompenses, les artistes et les spectacles les plus remarquables de la saison 2019/2020.

Pour célébrer cette 32ème Nuit des Molières, Marie-Sophie Lacarrau animera cette cérémonie. Elle sera entourée de comédiens et d'artistes.

Temps fort et attendu de la scène artistique française, la Nuit des Molières est emblématique de l'engagement de France 2 en faveur de la création théâtrale et du spectacle vivant.

À 23:10 la pièce de théâtre « La Vie de Galilée » par la troupe de la Comédie-Française clôturera cette soirée.