“La France a un incroyable Talent” : la bataille du jury débute mardi 23 juin sur M6

Mardi 23 juin à 21:05, David Ginola vous donne rendez-vous sur M6 avec un nouveau rendez-vous : “La France a un Incroyable Talent : la bataille du jury”.

Vous les avez connus amis et solidaires lorsqu’ils se réunissaient pour dénicher les artistes les plus fascinants du pays... Ce temps est désormais révolu !

Pour la première fois Hélène Ségara, Marianne James, Eric Antoine et Sugar Sammy passent d’alliés à adversaires, prêts à se lancer dans un duel sans merci !À la tête d’une formation qu’ils ont eux-mêmes constituée et coachée, nos quatre jurés ont réuni ce qui s’est fait de mieux sur La France a un incroyable Talent pour une bataille qui s’annonce épique !Coups de vices, mauvaise foi, stratégie... toutes les manœuvres, seront permises pour décrocher la victoire.

En jeu : 100 000 euros qui reviendront au candidat vainqueur.Bienvenue dans la Bataille du Jury !

20 des meilleurs candidats de La France a un Incroyable Talent réunis dans un même show exceptionnel

Pour l’emporter, chaque juré a constitué une équipe de 5 talents issus des saisons précédentes.

Anciens gagnants, finalistes emblématiques ou coups de cœurs...Nos quatre juges, désormais coachs, sont allés piocher parmi les récents candidats marquants mais aussi de vieilles connaissances de La France a un incroyable Talent, pour un mélange détonnant !

À ces 20 artistes, 4 candidats mystères jamais passés par la France mais bien connus de la planète Got Talent, viendront compléter ce casting inédit. Repérés par les jurés pour leurs performances hors du commun, virtuoses de l’acrobatie, du chant, de la danse ou de la magie, performeurs en tous genres... fidèle à l’ADN de La France a un incroyable Talent, La Bataille du Jury mélangera et opposera toutes formes de disciplines pour un show absolument unique en son genre.

De quoi donner les pires maux de tête à ceux qui devront les départager.Tous les candidats, choisis et coachés par nos jurés proposeront des numéros de 2 minutes d’un niveau rarement présenté à la télévision. Mais qui remportera les 100 000 euros ?

une mécanique dynamique et une compétition captivante

PREMIÈRE MANCHE

La première phase de La Bataille du Jury s’articulera autour de 12 duels entre deux artistes issus d’équipes différentes. Une formule qui permettra à chaque juré de s’affronter deux fois.La composition des équipes n’étant dévoilée qu’au fur et à mesure des duels, nos jurés devront être stratèges mais aussi faire preuve d’intuition pour espérer réunir un maximum d’artistes en finale.à chaque duel, les deux artistes désignés par leurs coachs réaliseront un numéro inédit sur scène. Puis, à la fin de ces confrontations, le public (1 voix globale) et les deux jurés non impliqués (1 voix chacun) voteront pour leur numéro favori. Le candidat qui réunira le plus de votes sera désigné vainqueur.

LA FINALE

En finale, les 12 gagnants de la première manche s’affronteront lors de 6 nouveaux duels, tirés au sort par David Ginola, et seront départagés sur le même principe.

Puis un vote final permettra de désigner, qui parmi ces 6 super finalistes sera sacré grand vainqueur de cette première édition de La Bataille du Jury.