“Au théâtre chez soi” : « La dame de chez Maxim » de Feydeau ce dimanche 7 juin sur France 5

Dimanche 7 juin à 20:50, France 5 vous proposera une nouvelle soirée “Au théâtre chez soi” et proposera cette semaine “La dame de chez Maxim”, une pièce enregistré le 21 décembre 2019 au théâtre de la Porte Saint Martin.

Zabou Breitman, nominée aux Molières pour la meilleure mise en scène d'un spectacle du théâtre privé pour “La dame de chez Maxim”, donne un nouveau souffle à la pièce mythique de Georges Feydeau : Un joyeux vaudeville porté par une troupe talentueuse, avec Léa Drucker en Môme Crevette, Micha Lescot ou encore Anne Rotger.

L'histoire en quelques lignes...

Le Docteur Petypon, médecin et mari respectable, a fait la fête jusqu'au petit matin chez Maxim. Son meilleur ami le découvre endormi à midi sous un canapé renversé. De la chambre sort la Môme Crevette, une danseuse du Moulin-Rouge. Celle-ci est forcée de se faire passer pour sa femme. Elle se pique au jeu et provoque une cascade de quiproquos, d'imbroglios et de coups de théâtre à un rythme effréné.

Une pièce de Georges Feydeau, mise en scène de Zabou Breitman.

Avec : Léa DRUCKER, Micha LESCOT, André MARCON, Eric PRAT, Christophe PAOU, Anne ROTGER, Reinhardt WAGNER, Valérian BÉHAR-BONNET, Philippe CAULIER, Ghislain DECLÉTY, Solal FORTE, Constance GUIOUILLIER, Pierre-Antoine LENFANT, Damien SOBIERAFF, Pier-Niccolò SASSETTI, Madlyn FARJOT.