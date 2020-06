“Basique, le concert” de Thomas Dutronc, vendredi 3 juillet sur France 2

A l’heure où les concerts et les festivals manquent terriblement, Basique propose de retrouver Thomas Dutronc en concert sous une forme unique et originale ! A découvrir sur France 2 vendredi 3 juillet à 23:45.

En quelques années Thomas Dutronc s’est imposé comme l’un des artistes incontournables de la chanson française. Guitariste émérite et à la notoriété grandissante depuis ses premiers standards, de « J’aime plus Paris » à « Comme un manouche sans guitare » ; il est de retour pour un concert unique entouré par les meilleurs musiciens de jazz français où il interprétera en live ses plus grands tubes ainsi que des standards de jazz mais aussi de pop, sur une scène spécialement conçue pour l’occasion.

Durant cette captation exceptionnelle, il dialoguera et se racontera comme il l’aurait fait sur scène face aux spectateurs, conservant ainsi ce lien si fort qui le lie au public.

Basique, le concert permet donc à tous de pouvoir le retrouver en live comme vous ne l’avez encore jamais vu !