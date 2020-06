Les plus beaux duos du “Grand Show” avec Michel Drucker, jeudi 9 juillet sur France 2

Jeudi 9 juillet à 21:05, France 2 vous invite à revivre, en compagnie de Michel Drucker, “Les plus beaux duos du Grand Show” qui ont permis la rencontre exceptionnelle des géants de la musique.

Vous (re)découvrirez : Céline DION chantant une dernière fois avec Johnny HALLYDAY, les retrouvailles à la télévision des Vieilles Canailles, Patrick BRUEL dans un duo étonnant avec Julien DORÉ, l’émouvante version de « Mistral Gagnant » par Laurent GERRA et Nolwenn LEROY, Christophe MAÉ avec Véronique SANSON, Julien CLERC reprenant avec Carla BRUNI « Ma préférence », CHICO & THE GYPSIES invitant Mireille MATHIEU sur une version gitane de « La foule » d’Edith Piaf…

Et de nombreux duos qui ont réunis les plus beaux artistes de la chanson française : Michel SARDOU, Florent PAGNY, MIKA, Serge LAMA, M. POKORA, MAURANE, CALOGERO, LOUANE, Vincent NICLO, AMIR, GAROU, Pascal OBISPO, Alain SOUCHON, Laurent VOULZY, Natasha ST-PIER, Maxime LE FORESTIER, Marie-Paule BELLE, Yannick NOAH, Roberto ALAGNA, Sofia ESSAIDI, Salvatore ADAMO, Rossy DE PALMA, Gérard LENORMAN, INDILA, Louis BERTIGNAC, Hélène SEGARA, Enrico MACIAS, TAL, Daniel GUICHARD, Jeanne CHERHAL et beaucoup d’autres…



Pendant plus de deux heures, partagez avec beaucoup d’émotion tous ces grands duos d’exception sur France 2…