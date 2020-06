“Affaire conclue, le duel des brocantes sur la route”, mardi 7 juillet sur France 2

Mardi 7 juillet à 21:05, Sophie Davant vous proposera sur France 2 dans “Affaire conclue, le duel des brocantes sur la route”, une compétition entre ses acheteurs.

Deux équipes composées de Diane Chatelet et Alexandra Morel, d’une part, et de Julien Cohen et Pierre-Jean Chalençon, d’autre part, prennent la route, au volant de leur combi Volswagen, pour chiner les plus beaux objets du Perche et du Val de Loire.

Ils ont un objectif : exercer au mieux leur œil de professionnel pour repérer et acheter deux objets qui leur permettront, de réaliser le meilleur bénéfice.

Une fois ces objets acquis, ils doivent, bien les faire examiner par nos experts qui détermineront leur valeur. Et de retour à Paris, ils devront convaincre leurs camarades de leur acheter au meilleur prix.

Cette compétition acharnée, se déroule sous le regard bienveillant et amusé de Sophie Davant qui arbitre ce Duel des brocantes.