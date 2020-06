“Le grand échiquier” revient jeudi 2 juillet sur France 2, les invités d'Anne-Sophie Lapix

“Le Grand Echiquier”, le grand rendez-vous culturel de prime time de France Télévisions, présenté par Anne-Sophie Lapix, sera de retour le jeudi 2 juillet en direct à 21:05 sur France 2.

Pour sa 7ème édition, “Le Grand Echiquier” réunira en direct tous les talents sur France 2.

Le 2 juillet, France 2 vous propose une soirée exceptionnelle. Anne-Sophie Lapix recevra l'actrice emblématique et engagée Emmanuelle Béart, l'auteur, slameur et cinéaste à succès, Grand Corps Malade et la chanteuse à la voix d'or qui ose tout, Nathalie Dessay.



A leurs côtés : Fatoumata Diawara nous offrira une création originale, La Comédie Française nous fera découvrir des extraits du spectacle « Les Serge », Richard Berry viendra sur scène partager ses « Plaidoiries ».

Mais aussi : Lucienne Renaudin Vary, la révélation des Victoires de la Musique classique, Sofiane Pamart, le jeune virtuose du piano, Gaëlle Arquez, l’artiste lyrique à la voix sublime, Pomme la jeune chanteuse à l’autoharpe, les danseurs de la Compagnie Hervé Koubi et encore bien d’autres talents.



L’orchestre du Grand Echiquier sera dirigé par Nicolas Guiraud et accueillera également Zahia Ziouani en qualité de cheffe invitée de cette 7ème édition.



Quels que soient leur disciplines et leurs univers, le 2 juillet tous les artistes s’unissent et se rassemblent pour vous offrir le plus beau des spectacles et une grande soirée de culture sur France 2, sous le signe du partage, de la curiosité et de la diversité.