Fête de la musique sur France 2 : les artistes sur scène à l’Accor Arena vendredi 19 juin

Suite aux annonces officielles relatives aux événements réunissant du public et aux autorisations obtenues de la Préfecture de Police de Paris, France Télévisions, sa filiale de production FranceTV Studios et l’Accor Arena sont heureux d’annoncer que la soirée en direct dédiée à la Fête de la Musique se tiendra finalement en public ! A voir sur France 2 vendredi 19 juin à partir de 21:05.

En direct de Paris à l’Accor Arena, 1ère salle à ré-ouvrir ses portes en Europe, cette première émission musicale, fruit d'une collaboration étroite entre France Télévisions, les maisons de disques, les artistes, Morgan Prod, France TV Studios et les équipes de Accor Arena, sera une magnifique occasion de célébrer « Le moment de retrouvailles entre le public et les artistes » ,

Plus que jamais engagé au côté des artistes, de la diversité musicale, France Télévisions marque son soutien aux festivals et aux salles de spectacles en ouvrant son été culturel en direct avec le public le 19 juin, jour de la Fête de la musique sur France 2 avec France Bleu.

Lieu des plus grands shows musicaux, l'Accor Arena offre quant à elle un magnifique écrin et la modularité nécessaire à la mise en scène spectaculaire imaginée pour les artistes, les musiciens et le live.

Les téléspectateurs pourront ainsi découvrir : Patrick Bruel, Catherine Ringer, Vianney, Claudio Capéo, Benjamin Biolay, Yannick Noah, Christine and the Queens, Vitaa et Slimane, Kendji Girac, Pascal Obispo, Thomas Dutronc, Amir, Tom Leeb, Romeo Elvis, Salvatore Adamo, Loïc Nottet, boulevard des airs, Suzane, El Capon, Les Frangines, Carla, Antoine Elie, Aliose, Dadju, Tryo, Bénabar, Clara Lucciani, Hoshi, Noe Preszow, Yvan Cassar, Amel Bent, Soolking, Ninho, Lous and the Yakuza, LEJ, Hatik, Claudio CAPEO, BDA, Crystal Murray.

France Televisions et l’Accor Arena ont choisi de limiter le nombre de billets bien en deçà des 5000 personnes autorisées, dans une salle pouvant en accueillir près de 20 000. Toutes les mesures ont été prises pour permettre à cet événement de se dérouler dans des conditions sanitaires strictes :

port du masque obligatoire,

mise à disposition de gels hydro-alcoolique sur le parcours spectateurs

un siège vide tous les deux sièges pour respecter la distanciation dans la salle

L'émission sera diffusée en direct sur France 2, France.tv et sur les télévisions et radio, TV5 Monde, RTBF (Belgique), RTS La Première (Suisse) et à la radio de Radio-Canada, en partenariat avec France Bleu.