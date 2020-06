“Le Grand Concours” de retour samedi 27 juin sur TF1 : les invités de Laurence Boccolini

Laurence Boccolini a réuni autour d'elle 18 personnalités pour une nouvelle édition du “Grand Concours” à suivre sur TF1 ce samedi 27 juin à 21:05.

Ces invités joueront pour gagner le trophée : Booder, Tony St Laurent, Gérémy Crédeville, Cartman, Jeanfi Janssens, Anne-Sophie Girard, Maëva Coucke, Camille Cerf, Florent Peyre, Arthur, Philippe Lelièvre, Vincent Desagnat, Titoff, Marine Lorphelin, Michaël Youn, Arnaud Ducret, Lola Dubini et Gil Alma.

Deux manches et une finale, des questions de culture générale et des candidats plus dissipés que jamais. Mais un seul gagnant à l'issue de cette grande soirée !

Alors, qui saura tirer son épingle du jeu, être capable de répondre correctement dans le temps imparti aux questions posées par Laurence Boccolini, ne pas se laisser déstabiliser par ses voisins dissipés pour remporter cette édition et repartir avec le trophée tant convoité ?

Une grande soirée de rire, de culture générale et pleine de surprises en perspective !