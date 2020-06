14 juillet 2020 : journée d'hommage sur France 2 clôturée par le Concert de Paris

Pour celles et ceux qui ont été en première ligne et pour rappeler la solidarité qui a permis au pays de faire face à l’épidémie de coronavirus, France 2 célèbre la fête nationale avec une journée d’antenne continue d’hommages et de remerciements.

Au cœur du dispositif : la grande émission « 14 juillet Ensemble », une édition spéciale dès la fin de Télématin présentée par Julian Bugier, Marie-Sophie Lacarrau et Chloé Nabédian.

Toutes les émissions de la journée seront consacrées ou adaptées au thème de la journée (JT, magazines, jeux, divertissements)

En fil rouge, des inter-programmes présentés par Julian Bugier depuis notre plateau place de la Concorde, avec des invités, des directs en région, des témoignages.

Un hashtag commun pour toute la journée : #14JuilletEnsemble

L'édition speciale du 14 juillet

Présentée en direct de la place de la Concorde par Julian Bugier et Marie-Sophie Lacarrau avec Chloé Nabédian, c’est une édition spéciale historique que France 2 propose, articulée autour de la cérémonie présidée par le Chef de l'Etat.

En cette année exceptionnelle marquée par le Codid-19, le défilé traditionnel laissera place à une cérémonie militaire inédite pour rendre hommage notamment aux unités engagés dans l’opération Résilience. Cette cérémonie nationale s’inscrit dans l’hommage national qui est rendu à tous ceux qui ont lutté contre la maladie, aux hommes et femmes de bonne volonté qui ont bravé le danger pour accomplir leur devoir dans le soin aux victimes et dans l’aide aux plus vulnérables.

Julian Bugier et Marie-Sophie Lacarrau, avec Pierre Servent commenteront en direct cet hommage de la Nation.

De nombreux reportages, des portraits, des témoignages, des directs à Paris et en régions pour un grand tour de France des initiatives solidaires complèteront ce dispositif.

Des personnalités de l'antenne interviendront également pendant cette grande édition spéciale :

Stéphane Bern, depuis le Val-de-Grâce, nous racontera l’histoire de ce haut lieu de la médecine militaire et du service de santé des armées, qui a été en première ligne dans la lutte contre le Covid.

Michel Drucker recevra sur le plateau Concorde des personnalités qui ont été engagés dans des initiatives solidaires pendant l’épidémie, ainsi que des militaires de l’opération Résilience.

Tout au long de la journée

Avec Julian Bugier en fil rouge, pour associer les personnalités de l’antenne dans cet hommage national et relier tous les programmes de la journée déclinés selon l'événement #14JuilletEnsemble



TELEMATIN : présenté par Laurent Bignolas depuis la place de la Concorde

13H15 : le feuilleton des Français. Un numéro exceptionnel pour retrouver les témoins principaux de ce reportage au long cours.

CA COMMENCE AUJOURD'HUI

Dans le cadre de la journée d’hommage et de reconnaissance de la Nation à tous ceux qui se sont engagés dans la lutte contre le Covid 19, « Ça Commence Aujourd’hui » choisit de s’intéresser aux victimes du virus.

Mardi 14 juillet à 13:50, Faustine Bollaert recevra sur son plateau des malades touchés par le coronavirus, des proches de malades aussi, ainsi que des proches de victimes, décédées de la maladie.

Les invités nous raconteront les premiers symptômes, la maladie, la réanimation, la rééducation qu’ils connaissent, et les signes de la maladie parfois encore présents aujourd’hui. D’autres nous parleront de leurs proches partis brutalement et de ce deuil si compliqué à faire dans cette période de pandémie.

AFFAIRE CONCLUE

Sur un plateau décoré des trois couleurs de la République naissante, bleu , blanc rouge, Sophie et les experts, examineront des objets datant de la fin du XIIIe siècle ou célébrant le souvenir de la Révolution depuis deux siècles. Et les acheteurs s’affronteront pour acquérir qui un morceau du mur de la Bastille, qui un buste de Marie Antoinette … entre autre !

N'OUBLIEZ PAS LES PAROLES

Rappel de l’opération tout au long de l’émission, avec des thèmes de chansons tels que « solidarité », « 14 juillet », etc.

LE CONCERT DE PARIS

Présenté par Stéphane Bern à 21:10, avec l’Orchestre National de France, la Maîtrise et Chœur de Radio France.

Pour la huitième année consécutive, la Ville de Paris, France Télévisions, Radio France et Électron Libre Productions sont heureux d’offrir aux téléspectateurs un moment d’exception « Le Concert de Paris » . Ce concert sera diffusé en direct sur France 2 et France Inter, en simultané par l’UER-Eurovision sur les antennes de plus de dix pays dans le monde. Avec l’Orchestre National de France, la Maîtrise et Chœur de Radio France..

Le concert de Paris est le premier grand spectacle européen de musique classique à être maintenu. L’Orchestre National de France pourra réunir 65 musiciens, et ce sera le premier concert de la Maîtrise et Chœur de Radio France depuis le mois de mars. Toujours en Eurovision, le concert, qui célébrera le bonheur et la joie de jouer ensemble, sera retransmis dans plus d’une dizaine de pays européens.



Un des plus grands événements de musique classique au monde filmé au pied de la tour Eiffel et suivi par plusieurs millions de téléspectateurs dans le monde.

Sous la direction de la cheffe d’orchestre Eun Sun Kim, l’Orchestre National de France, la Maîtrise et Chœur de Radio France, ainsi que les plus grands solistes internationaux nous offriront un concert de rêve, avant d’entonner une vibrante Marseillaise, dans un intense moment d’union nationale.

Programmation Artistique (sous réserve) :

Chœur de Radio France - Martina Batič, chef de choeur

Maîtrise de Radio France - Sofi Jeannin, chef de choeur

Orchestre National de France - Eun Sun Kim, direction

Artistes lyriques :

Soprano : Fatma Said, Sonya Yoncheva

Baryton : Ludovic Tézier

Ténor : Benjamin Bernheim

Solistes : Violoncelle : Sol Gabetta, Violon : Lisa Batiashvili

Trompette : Lucienne Renaudin Vary

Piano : Khatia Buniatishvili

Cette soirée est la meilleure illustration du rôle que peut et doit jouer l'audiovisuel public : partager, avec le plus grand nombre, en France et dans le monde entier, un événement culturel de premier plan qui met les plus grands talents de l’art lyrique et de la musique classique, au service d’une fête populaire et citoyenne.

La soirée sera également diffusée en direct sur France Inter et sera présentée par Anna Sigalévitch.