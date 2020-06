“Au théâtre chez soi” : « Colombe » de Jean Anouilh ce dimanche 28 juin sur France 5

Dimanche 28 juin à 20:50, France 5 vous proposera une dernière soirée “Au théâtre chez soi”avec cette semaine « Colombe », une pièce enregistrée en 2010 à la Comédie des Champs-Elysées.

Milieu du XIXème siècle, les années du boulevard du crime. Julien part au service militaire et confie son amoureuse Colombe à sa mère qu’il déteste, la terrible Madame Alexandra. Voilà Colombe plongée dans la vie du théâtre… La ravissante ingénue est très vite courtisée.

La trame de Colombe se déroule dans un théâtre, toutefois le véritable sujet n’est pas le théâtre, mais la vie… Avec ses joies, ses frustrations, ses rancoeurs, ses folies, ses cabotinages, ses générosités. Colombe débarque dans ce monde et très vite, elle est séduite et séduit les loups, les faux agneaux, sous le regard de la grande Madame Alexandra, et au grand désespoir de Julien, son amoureux épris d’absolu.

Une pièce de Jean Anouilh, mise en scène par Michel Fagadau.

Avec : Anny Duperey, Sara Giraudeau, Rufus, Gregori Baquet, Benjamin Bellecour, Jean-Paul Bordes, Fabienne Chaudat, Etienne Draber, Jean-Pierre Moulin et Jean-François Pargoud.

Dès le dimanche 5 juillet, France 5 proposera la 7ème saison de la collection documentaire “Les 1000 lieux qu'il faut voir” avec voyages qui méritent le détour, chargés de petites et grandes histoires, en compagnie d'enfants du pays passionnés par leur terroir. Huit films inédits qui sont autant de cartes postales vivantes.