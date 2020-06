Les 35 ans des “Victoires de la Musique” célébrées par Michel Drucker, jeudi 23 juillet sur France 2

Cette année, les “Victoires de la Musique” fêtent leurs 35 ans. Un anniversaire que France 2 célèbre en proposant une soirée événementielle, racontée par Michel Drucker, jeudi 23 juillet 2020 à 21:05.

Pour l’occasion, revivez en chansons tous les moments inoubliables qui ont fait de cette cérémonie le rendez-vous incontournable de la musique en France depuis 1985 !

Des chansons cultes… Des séquences spectaculaires… Des duos marquants… De grands moments d’émotions… mais aussi du rire et des imprévus…

Pendant plus de deux heures, retrouvez le plus incroyable des castings réunissant plus d’une centaine d’artistes d’hier et d’aujourd’hui venus de tous les horizons : Les légendes éternelles (Johnny Hallyday, Charles Aznavour, France Gall, Daniel Balavoine, Serge Gainsbourg, Gilbert Bécaud, Alain Bashung, Henri Salvador…), les incontournables (Jean-Jacques Goldman, Renaud, Véronique Sanson, Michel Sardou, Mylène Farmer, Alain Souchon, Francis Cabrel, Indochine, Laurent Voulzy, Rita Mitsouko…) les révélations devenues stars (Vanessa Paradis, Patrick Bruel, Florent Pagny, Patricia Kaas, Zazie, Stromae, Christophe Maé, MC Solaar, Pascal Obispo, -M-…), la jeune génération (Vianney, Gims, Louane, Angèle, Orelsan, Clara Luciani, Bigflo et Oli, Christine & The Queens…), etc.



Nostalgie, émotion, bonne humeur… Retrouvez toute la diversité de la chanson avec cette grande soirée riche en images d’archives et soufflez les 35 bougies au son des plus grands tubes français.