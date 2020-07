Le concert de Lomepal à l’AccorHotels Arena diffusé sur France 2 jeudi 23 juillet

Jeudi 23 juillet à 23:40, France 2 diffusera le concert de Lomepal enregistré à l’AccorHotels Arena le 26 novembre 2019.

En à peine deux ans, Lomepal est devenu un pilier de la scène française. Après l’hybride FLIP, à la croisée du hip-hop, du rock et de la chanson française, le rappeur-chanteur a enchaîné avec Jeannine, album dans lequel il se dévoile de manière plus intime en abordant sa célébrité, ses histoires d’amour, sa famille et se muant ainsi en une véritable icône de la pop-spleen.

Son concert, filmé à l’AccorHotels Arena le 26 novembre 2019, clôture en beauté sa tournée triomphale avant de faire une pause.

Etaient présents ce soir-là sur scène avec Lomepal, Orelsan, Vladimir Cauchemar, Jeanjass & Caballero, Roméo Elvis...