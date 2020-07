“Les 12 coups de Midi” : la finale du combat des Maîtres, ce soir sur TF1 (vidéo)

Samedi 4 juillet à 21:05, Jean-Luc Reichmann vous convie sur TF1 à la grande finale du combat des maîtres des “12 coups de Midi”. Une soirée exceptionnelle à ne rater sous aucun prétexte. L’occasion de célébrer ensemble les 10 ans de ce jeu mythique.

Au terme de cette semaine de folie et de challenge, Jean-Luc Reichmann et toute l’équipe des 12 Coups de Midi vous donnent rendez-vous pour une soirée festive qui lancera l’été dans le rire et la bonne humeur.

A la tête des deux équipes, deux invités de marque ont accepté de relever le défi de participer à ce match hors norme. Anne Roumanoff et Claudio Capéo feront tout pour emmener leur équipe d’invincibles maîtres de midi jusqu’à la victoire.

Les équipes joueront au profit de l’association Action Enfance*.

Cette soirée exceptionnelle sera aussi l’occasion de célébrer les 10 ans de cette émission emblématique qui a su au fil du temps faire partie intégrante du quotidien des français, tout comme son animateur phare, Jean-Luc Reichmann. De la nostalgie, du rire, de l’émotion et de nombreuses surprises sont à prévoir.

Au vu du contexte sanitaire, il n’y aura pas de public sur le plateau et les distances sociales seront respectées mais les proches de nos maîtres de midi pourront interagir avec Jean-Luc Reichmann et ses invités depuis chez eux. Les maîtres de midi qui ont joué toute la semaine seront aussi présents en plateau pour l’occasion.

Rendez-vous le samedi 4 juillet à 21 :05 sur TF1 pour Les 12 Coups, le combat des maîtres !

*ACTION ENFANCE est une organisation qui place le bonheur des enfants au cœur de ses projets. Son ambition : offrir une bonne qualité de vie à la génération grandissante en promettant un accueil chaleureux et une grande prise en charge grâce à un personnel éducatif dévoué. Ces engagements garantissent un avenir aux jeunes, à l’approche de leur indépendance.