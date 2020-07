“Les enfants de la Musique chantent l'été” : soirée Best of sur France 3 le 7 août avec Bruno Guillon

Bruno Guillon nous donne rendez-vous sur France 3 vendredi 7 août à 21:05 pour un Best of de l'été qui vous fera danser jusqu’au bout de la nuit. Avec André Manoukian au piano, qui continue de nous surprendre avec ses anecdotes étonnantes !

Les vacances sont enfin là ! Et grâce à ce nouveau numéro des Enfants de la Musique fêtent l’été, tenez-vous prêt à chanter, danser et jouer avec les plus grands tubes des années 60 aux années 80 !

Une soirée exceptionnelle qui sent bon le sable chaud, en compagnie de Bruno Guillon et pour l’accompagner, André Manoukian, toujours prêt à raconter des anecdotes musicales étonnantes !

Autour d’un orchestre live, de grands moments de rires et de chansons sont à prévoir ! Les invités s’affronteront lors de quizz musicaux, de karaokés, de blind-test, ou encore sur la désormais fameuse bataille de playback !

Revivez les meilleurs moments des Enfants de la Musique. Une soirée pleine de bonne humeur et de chansons !

Avec en live : Salvatore Adamo, Enrico Macias, Michèle Torr, Dave, Pascal Danel, Patrick Hernandez, Herbert Leonard, Frédéric François, Marc Lavoine, Jean-Baptiste Guégan, Roch Voisine, Le Grand Orchestre du Splendid, Bibie, Julie Pietri, Rika Zarai, Zouk Machine….