Concert “Hip-Hop Live : L'Anthologie” à voir sur France 2 vendredi 7 août à 23:45

Vendredi 7 août à 23:45 sur France 2, pendant plus d’une heure, le meilleur du rap des dix dernières années vous attend : performances scéniques, messages vidéos des rappeurs cultes et avis de l’expert et chef d’orchestre de la soirée, Fred Musa.

“Hip-Hop Live : L' Anthologie” permet de revivre les meilleures prestations scéniques vues dans le "Hip- Hop Live" de 2012 à 2019, soit le meilleur du rap de la dernière décennie. C'est l'occasion de découvrir ou redécouvrir les prestations d'IAM, Big Flo et Oli, Kery James, Rhoff ou encore Soprano à l’époque de Psy4 de la Rime, de quoi séduire un public néophyte ou averti. Ce programme est orchestré par Fred Musa, animateur on ne peut plus légitime dans l'univers du Rap. Depuis les coulisses du "Jamel Comedy Club", temple de la culture urbaine, il nous rappelle les meilleurs moments du "Hip- Hop Live" et revient sur les parcours des différents artistes. Des messages vidéos tournées pour l'occasion en mode "story-insta" par les rappeurs viennent ponctuer le programme. Une manière de rappeler un souvenir lié à l'émission ou simplement de faire passer un message aux téléspectateurs. Ces pastilles contribuent à faire de “Hip- Hop Live: L' Anthologie” un programme singulier.