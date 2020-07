“Forces spéciales : l'expérience” arrive mardi 4 août sur M6, les premières images (vidéo)

A découvir mardi 4 août à 21:05 sur M6, “Forces spéciales : l'expérience”, une émission dans laquelle 25 civils - 22 hommes et 3 femmes - vont vivre une expérience unique : se confronter à la sélection des Forces spéciales, sur une ancienne base militaire (dans l’Aisne).

Dans l’armée française, les forces spéciales sont des unités d’élite capables d’exécuter n’importe quelles missions dans un contexte hautement hostile. Les forces spéciales sont composées de personnels strictement sélectionnés et subissant un entrainement très rigoureux. La sélection pour intégrer cette unité est l’une des plus dures au monde. la grande majorité des postulants échoue. La façon dont elle se passe risque de vous surprendre. pour la première fois, des civils volontaires vont se confronter à cette sélection.

“Forces spéciales : l’expérience” est une véritable plongée dans les coulisses de la sélection de cette unité d’élites. Par sa réalisation, sa narration mais surtout le profil des instructeurs et l’authenticité des épreuves imposées, le programme fait découvrir la réalité des sélections pour intégrer les Forces spéciales.

Les volontaires ne sont pas venus participer à un jeu ou un divertissement, il n’y a pas d’argent à gagner. Ils sont venus pour tester leurs limites, apprendre à se connaître et surtout à se dépasser.

Si la résistance physique est indispensable, elle ne suffit pas. Pour ces hommes et ces femmes, le vrai test est dans la tête et chacun d’eux devra aller puiser au plus profond de lui-même. Il faut un mental d’acier pour aller au bout de cette sélection.

Dans “Forces spéciales : l’expérience”, 4 anciens membres des Forces spéciales vont soumettre pendant 9 jours ces 25 volontaires aux épreuves les plus exigeantes et les plus difficiles de leur processus de sélection.

Cette équipe d’instructeurs chevronnés, va conduire ce stage hors normes dont ils ont élaboré toutes les épreuves. C’est eux qui décideront si les volontaires ont les qualités requises pour poursuivre la sélection. Des épreuves qui vont leur permettre de jauger leur niveau physique mais plus encore de mesurer leur force mentale.

Qui sont-ils vraiment ? De quoi sont-ils capables ? Jusqu’où parviendront-ils à se dépasser ? Jamais une expérience n’aura poussé aussi loin les limites physiques et psychologiques de volontaires.

Un autre regard sur les forces spéciales

Grâce à cette expérience hors normes, les volontaires, mais aussi les téléspectateurs à travers eux, vont pouvoir se confronter à la plus extrême des formations militaires et jauger les qualités physiques et psychologiques exceptionnelles dont les membres des Forces spéciales doivent faire preuve. Ils pourront également comprendre que chaque exercice à exécuter est en lien direct avec la réalité du terrain.

Des épeuves issues de la véritable formation des forces spéciales !

LE PARCOURS DU COMBATTANT EN BINÔME :

C’est un basique dans les forces spéciales qui demande agilité, gestion de l’effort, soutien et coordination avec son binôme. Il s’agit d’un parcours que les volontaires vont refaire un nombre incalculable de fois avec le sentiment que cela ne s’arrête jamais. Les instructeurs pourront alors évaluer ceux qui ménagent leur effort pour durer, et ceux qui vont s’épuiser rapidement.

L’ASPERGE :

Se jeter dans le vide d’une hauteur de 15 mètres pour attraper une asperge (gouttière à la verticale). Cet exercice sert de préparation en cas de mission en milieu urbain. Le but, dépasser ses appréhensions (le vertige, la peur…)

LA MARCHE LOURDE :

ll s’agit un trek en forêt de plus de 4 heures avec un sac de 45 kilos sur le dos. Le but, éprouver la résistance physique et psychologique à la souffrance, tester la notion d’entraide dans un exercice particulièrement éprouvant.

MISSION D’OBSERVATION DE NUIT :

Creuser un trou de 50 cm de profondeur pour 2 mètres de long, s’y camoufler et observer toute une nuit un bâtiment en notant tous les mouvements. Le but, obtenir du renseignement que l’on transmettra à une autre entité force spéciale.

LA MISSION FINALE + PHASE D’INTERROGATOIRE :

L’épreuve finale qui permettra aux volontaires restants de valider, ou non, leurs 9 jours de stage. Simulation d’une mission d’infiltration en forêt. 25 kilomètres sur 24 heures suivit d’un ultime test de résistance à la capture.