“Montreux Comedy Festival” : le Gala des 30 ans présenté par Kev Adams jeudi 13 août sur France 2

A l’occasion des 30 ans du “Montreux Comedy Festival”, Kev Adams a imaginé un gala prestigieux entouré de ses amis invités.

Un gala axé autour de l’anniversaire avec une succession de sketch et de happenings. En toile de fond, la thématique de l’écologie qui aura son point d’orgue en final de gala avec une chanson engagée interprétée par Kev Adams et ses invités.

Sont annoncés : Elie Semoun, Eric Antoine, Les Bodin’s, Michael Gregorio, Caroline Vigneaux, Tom Villa, Elodie Poux, Jérémy Demay, Mehdi Bousaidan et Stan Wawrinka.

Chaque année, le Montreux Comedy Festival rassemble en exclusivité sur une seule et même scène les meilleurs humoristes francophones du moment pour des shows exceptionnels et inédits, des galas multi-artistes originaux mélangeant les styles, les influences et les générations. A ce titre, le festival met en avant les « nouveaux patrons de l’humour » de manière à proposer des spectacles surprenants et différents.