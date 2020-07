“La troupe a Palmade s'amuse avec... Muriel Robin”, jeudi 13 août sur France 2

Jeudi 13 août à 23:30, France 2 diffusera “La troupe a Palmade s'amuse avec... Muriel Robin”, une pièce enregistrée au Théâtre de l'Oeuvre.

Les 30 comédiens de cette glorieuse troupe se manquaient et peut-être qu’ils vous manquaient...

C’est le retour de cette troupe prestigieuse qui aura permis à toute une génération de comédiens et d’auteurs, de faire leurs armes : Alex Lutz, Camille Cottin, Arnaud Tsamère, Bruno Sanches, Sarah Suco, Anne Elisabeth Blateau, Noémie de Lattre pour ne citer que les plus connus ont collaboré avec Pierre Palmade entre 2005 et 2017.

Cette reprise aura une nouvelle saveur, puisqu’elle mettra en scène, un artiste reconnu qui viendra s’amuser avec La Troupe. Pierre Palmade a décidé lui aussi de se joindre à cette nouvelle formule, en participant à quelques scènes.

Pour ce premier opus, c’est l’alter ego de Pierre Palmade, Muriel Robin, qui en sera la marraine.

Comme le dit si bien Pierre Palmade, La Troupe, c’est de l’humour anglais « à la française ». Décalé, absurde, les auteurs et acteurs proposent un théâtre exigeant et forcément drôle. Les intentions qui ont fait le succès de cette troupe sont conservées : un esprit «café théâtre » qui doit mettre en avant de jeunes auteurs, des acteurs et surtout s’amuser sans jamais tomber dans la facilité.

Les 13 scènes sont jouées par les 15 acteurs, qui vont se succéder sur le plateau, jusqu’au grand final qui sera une reprise du célèbre sketch de Muriel Robin « L’addition ».