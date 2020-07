“La carte aux trésors” en Charente-Maritime, à revoir mercredi 29 juillet sur France 3

A voir ou à revoir ce mercredi 29 juillet à 21:05 sur France 3, le numéro de “La carte aux trésors” à la découverte de la Charente-Maritime, dans une zone de jeu qui s’étend de La Rochelle jusqu’à l’estuaire de la Gironde, en passant par l’île de Ré, l’île d’Oléron et même Fort Boyard.

Les deux candidats, Cynda et Dominique, vont devoir résoudre des énigmes pour trouver le trésor et s’élancer dans un jeu de piste géant qui les emmènera à la découverte du littoral de Charente-Maritime, de ses îles et de l’histoire de ses nombreux phares. Ils se rendront également sur la plus grande réplique navigable du monde, l’Hermione, le bateau de légende qui a traversé l’océan Atlantique. Enfin, ils visiteront les forts de Charente-Maritime dont la construction en pleine mer relève pour certains de l’exploit

Dans La Carte aux trésors version 2019, deux concurrents — le rouge et le bleu — s’affrontent lors d'une course d’orientation au cœur d’une région française. Leur objectif : résoudre les trois énigmes pour trouver la « rose des vents » qui leur permettra d’accéder au trésor. Toutes les épreuves sont liées à la culture, la géographie, l’histoire ou les traditions de ce territoire, afin de découvrir les richesses du patrimoine local. Pour se déplacer, les concurrents ont chacun à leur disposition un hélicoptère. Mais, surtout, une fois à terre, ils doivent compter sur les habitants pour les aider à progresser au plus vite !