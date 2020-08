Les nouveautés de “Tous en cuisine” de retour sur M6 lundi 24 août

C’était devenu un vrai rendez-vous familial ! Chaque soir pendant le confinement, plus de 2 millions de téléspectateursen moyenne se réunissaient chaque jour devant leur poste pour cuisiner avec le Chef Lignac. Élue « Meilleure émission du confinement » et plébiscitée par le public, “Tous en cuisine” est de retour sur M6 dès le 24 août.

Toujours en direct, Cyril Lignac vous réinvite en cuisine pour vous aider et vous accompagner. Il vous proposera chaque soir de la semaine, une nouvelle idée de recette facile à réaliser tous ensemble en famille et toujours aussi gouteuse.

Accompagné de Jérôme Anthony, le commis le plus surprenant du PAF, mais également de personnalités et de familles dans différentes régions de France, tout le monde sera à nouveau réuni pour partager un moment convivial et cuisiner en famille.

Les nouveautés de cette saison :

Jérôme Anthony continuera à suivre les bons conseils du Chef depuis Nancy mais s’invitera également en province pour cuisiner directement chez les Français, auprès des producteurs locaux, dans des fêtes de villages, des marchés, des foires qui célèbrent les produits locaux ou encore directement dans les cuisines des écoles, des hôpitaux ou des casernes.

Chaque jour, une célébrité suivra les cours de cuisine depuis son domicile mais parfois s’invitera également en cuisine avec le Chef et cuisinera avec lui.

Une fois par semaine, un expert culinaire sera également invité par Cyril pour partager les secrets de sa spécialité avec le chef et les téléspectateurs.

Une fois par semaine, Jérôme Anthony viendra lui-même faire une visite surprise à un fan et cuisiner avec lui.

Cyril Lignac et Jérôme Anthony vous donnent rendez-vous du lundi au vendredi à 18:40 à partir du lundi 24 août sur M6.