Le jeu “Mot de passe” revient sur France 2 avec Laurence Boccolini qui quitte TF1

Le jeu “Mot de passe” fait son retour sur France 2 lundi 31 août à 10:35, présenté par Laurence Boccolini et dans un tout nouveau décor entièrement virtuel !

Dans cette nouvelle mouture matinale de 35 minutes, deux binômes (un candidat + une personnalité) s’affronteront pour faire deviner des mots à l’aide d’autres mots indices. À la clé : jusqu’à 2000 euros à remporter par émission.

Une partie en 3 manches ; une nouvelle formule feuilletonnante

Qualifications, Mots Décisifs, Finale. Les 3 étapes phares de Mot de passe font leur retour et mettront les méninges des joueurs à rude épreuve. Pour les aider, deux personnalités (comédiens, humoristes, animateurs,…), se succèderont chaque semaine. Elles seront composées d’anciens joueurs phares du jeu mais aussi de nouveaux visages prêts à relever le défi…

Les qualifications

8 rounds pour trouver ou faire trouver un maximum de 5 mots en 30 secondes.

Mots décisifs

À chaque fois un seul et même mot à trouver pour les deux binômes. Le premier à 3 points l’emporte.

Le vainqueur des qualifications se verra attribuer 1 point d’avance, le partenaire de jeu le plus efficace et la possibilité de prendre ou laisser la main à son adversaire. Saura-t-il faire preuve de stratégie pour l’emporter ?

La Finale

5 paliers pour décrocher jusqu'à 2000 euros.

Accompagné de son partenaire sur l’épreuve des « Mots Décisifs », le champion remontera une pyramide où la difficulté augmentera à chaque étape. 5 mots trouvés sur 9 suffiront à décrocher le premier palier. Puis 5/8, 5/7 et enfin 5/6.

En cas d’échec sur une ou plusieurs de ses étapes, le champion repartira avec la somme correspondant au nombre de paliers résolus.

En cas de sans faute, un 5e et dernier palier optionnel lui permettra de doubler la mise (2000 euros), ou de retomber à 250 euros. Tentera-il les 5 mots sur 5 au risque de tout perdre ?

Nouveau : pour la première fois, les champions de Mot de passe auront la possibilité de revenir jusqu’à ce qu’un autre candidat les ait battus. Une opportunité rêvée de multiplier les finales et gonfler sa cagnotte. Réussiront-ils à décrocher le jackpot ?

Début de l’aventure lundi 31 août à 10:35 sur France 2.