Festival Rock en Seine le 27 août sur France 2 : les artistes présents

Le 27 août prochain, des millions d’amoureux de la musique vont vibrer ensemble au son de la musique du Festival des festivals, en direct sur France 2, France.tv et France Inter depuis le Domaine national de Saint-Cloud.

De nombreux artistes ont répondu présents à l’invitation : Alain Souchon, Camelia Jordana, Izia, Dadju, Calogero, Hatik, Christine and the Queens, Oxmo Puccino, Jeanne Added, Pomme, Charlotte Gainsbourg, Sébastien Tellier, Benjamin Biolay, Jane Birkin, Catherine Ringer.

Autant de musiciens habitués à sillonner les festivals d’été, comme les Eurockéennes de Belfort, les Francofolies de la Rochelle, le Printemps de Bourges, Solidays, les Vieilles Charrues, We Love Green, Rock en Seine, ou tant d’autres à travers toute la France et qui ont vu leur tournée s’arrêter brutalement il y a quelques mois.



Mention spéciale à Philippe Katerine qui offrira un beau cadeau avec un concert exclusif en clôture de soirée.



Un moment unique et inédit, une soirée exceptionnelle pour fêter la musique, toutes les musiques, et rendre hommage à tous ceux et celles qui tentent de la rendre vivante et vibrante.