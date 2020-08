“Forces spéciales : l'expérience” : 3ème épisode mardi 18 août sur M6

Mardi 18 août à 21:05, M6 vous proposera de suivre le troisième numéro de “Forces spéciales : l'expérience”. Découvrez les premières images inédites...

C'est le 5ème jour de sélection et bon nombre de volontaires ont abandonné ou ont été écartés par les instructeurs, n'ayant pas les qualités requises pour parvenir au bout du stage de formation des Forces spéciales.

Les instructeurs ont déjà pu tester la condition physique et la technique des volontaires. En plus de devoir mettre en pratique ces fondamentaux appris pendant les premiers jours, les volontaires vont désormais devoir démontrer leurs compétences tactiques en s'immergeant dans tous les aspects d'une mission des Forces spéciales. Pour cela, les instructeurs vont les tester sur des exercices incontournables dont « la marche lourde » qui consiste à rejoindre discrètement un lieu donné situé à des dizaines de kilomètres tout en portant un sac pesant entre 45 et 50 kg – le poids du matériel nécessaire aux Forces spéciales pour vivre plusieurs jours sur le terrain. Les volontaires vont devoir aller au bout d'eux-mêmes, tenir et se soutenir sans perdre leur lucidité dans cet exercice extrêmement difficile.

Sans le moindre répit, ils devront enchaîner avec une mission « d'observation » qui permet de renseigner et transmettre des informations. Pendant de longues heures, en « planque », il faudra tenir, s'organiser ensemble et être vigilant malgré le froid et la fatigue d'une nuit interminable.

Enfin, certains volontaires vont être confrontés au « coaxage » qui reproduit les conditions d'un enlèvement sur le terrain. Cet exercice a pour but de tester leurs limites mais également leurs prises d'initiative.

Au cours de ces exercices particulièrement éprouvants, la cohésion de groupe sera essentielle pour avancer. Les volontaires vont découvrir l'importance de la notion de « frères d'armes » chez les Forces spéciales.

Pour continuer, ils devront redoubler de courage et de confiance. Jusqu'à l'ultime exercice du « plongeon en arrière » à plusieurs mètres au-dessus de l'eau, qui permet aux instructeurs de tester la force mentale des volontaires.

Qui réussira ? Qui abandonnera ? Qui sera écarté par les instructeurs car il n'aura pas toutes les qualités pour poursuivre cette sélection hors norme ?