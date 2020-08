“Les Marseillais” de retour sur W9 le 31 août : voici toutes les nouveautés

Entre amour, amitié et trahison, jour après jour, vous allez vivre avec eux et partager leurs histoires… Bienvenue dans la nouvelle saison du divertissement “Les Marseillais vs le reste du monde” diffusée sur W9 du lundi au vendredi à 18:50 à partir du 31 août.

Depuis cinq ans, la grande famille des Marseillais et celle du Reste du Monde se défient sans relâche dans une compétition électrique avec un seul objectif en tête : gagner !

Bilan : 4 victoires pour les Marseillais et seulement 1 pour le Reste du Monde... De fait, cette année pour le Reste du Monde, c'est une question d'honneur : tous arrivent surmotivés et l'heure de la vengeance a sonné ! Mais attention, les Marseillais sont eux aussi plus en forme que jamais !

Au cœur de la compétition, les affaires de familles et les problèmes viendront déstabiliser les clans et faire trembler la maison... Et même si l’amour n’a pas dit son dernier mot, pour certains l’ambiance love va vite devenir infernale !!

De nouvelles règles du jeu

Les battles professionnelles

Jour après jour, les deux familles vont vivre ensemble et s’affronter lors de« grandes battles professionnelles ». Ces battles vont leur permettre de remporter des contrats et d’accumuler des points. A la fin de chaque semaine, la famille qui aura le moins de points sera en danger et devra voter pour éliminer l’un des sien.

Les épreuves collectives

Chaque semaine, une grande épreuve collective oppose les deux familles.Une épreuve dont les enjeux sont lourds car la famille gagnante verra un ou plusieurs nouveaux membres la rejoindre et renforcer ses rangs !

L'élection du chef de famille

Cette saison encore, chaque famille va élire un chef de famille. Être chef de famille est une grande responsabilité car cela lui permet d’obtenir des cartes avantages... Mais il faut savoir les utiliser à bon escient !

Cette année, les cartes des chefs de famille sont les suivantes :

« Immunités » : permet d’immuniser un membre de sa famille ou de la famille adverse pendant une cérémonie

: permet d’immuniser un membre de sa famille ou de la famille adverse pendant une cérémonie « Vote » : permet de rajouter un vote lors d’une cérémonie dans sa famille ou la famille adverse

: permet de rajouter un vote lors d’une cérémonie dans sa famille ou la famille adverse « Bloque » : permet de bloquer un membre de sa famille ou de la famille adverse lors des votes ou d’une épreuve

: permet de bloquer un membre de sa famille ou de la famille adverse lors des votes ou d’une épreuve « Frizz » : permet d’immobiliser la famille adverse plusieurs secondes lors d’une épreuve

Le duel des champions

C’est l’épreuve cruciale de la semaine : le célèbre Duel des Champions. Un représentant de chaque famille est désigné pour être le champion de la semaine. Une grande responsabilité repose sur leurs épaules car en cas de défaite, les conséquences peuvent être désastreuses pour l’avenir de leur famille....

Le champignon magique

Autre nouveauté cette année, dans le jardin de la villa se trouve un champignon magique ! Ce champignon est en réalité un buzzer géant... qui peut rapporter gros ! A chaque fois que retentira dans la maison la musique du générique de l’émission, le premier qui appuiera sur le champignon permettra à sa famille de gagner 500 points supplémentaires. Ces points compteront pour la prochaine cérémonie... Et cela peut arriver à n’importe quel moment de la journée.

La cérémonie

Chaque semaine, les deux familles affrontent le difficile moment de la cérémonie. Catalia dévoilera les résultats des battles, la Famille qui aura obtenu le plus de points sera sauvée. L’autre équipe devra éliminer l’un des siens... Stratégies et alliances seront de mises pour y échapper.

Les Marseillais et Le Reste Du Monde vont retrouver Catalia pour cette nouvelle saison. Plus exigeante que jamais, Catalia va leur annoncer les épreuves, les battles, leur dévoiler les résultats tant attendus et leur préparer quelques surprises !