Éric Naulleau, Benjamin Castaldi & Valérie Bénaïm, les jokers de Cyril Hanouna le vendredi sur C8

Le vendredi, ce sera relâche pour Cyril Hanouna sur C8. Dès le vendredi 4 septembre : 3 émissions, 3 bandes, 3H de directavec Éric Naulleau, Benjamin Castaldi et Valérie Bénaïm.

À 17:45 avec “Balance ton post !” animé par Éric Naulleau, ce sera 100% débat. Rokhaya Diallo, Geoffroy Lejeune, Gaspard Gantzer et d’autres éditorialistes rejoindront Raquel Garrido, Laurence Sailliet, Christine Kelly, Karim Zéribi, Bernard Laporte et Yann Moix. Actualité politique, sociale, Éric et ses chroniqueurs vous diront tout, sans concessions.

Puis retrouvez le rendez- vous incontournable du vendredi : “TPMP ouvert à tous !”, présenté par Benjamin Castaldi. Entouré de ses chroniqueurs, Benjamin accueillera un chroniqueur anonyme en situation de handicap qui viendra nous raconter son parcours. Tous ensemble, ils passeront en revue les infos médias qu’il ne faut surtout pas manquer, mais aussi les images qui ont fait l’actualité de la semaine.

Et enfin à 20:15, rendez-vous avec Valérie Bénaïm, le banquier, et tous les candidats du jeu “À prendre ou à laisser”. Tension, suspense, pleurs, rires, votre nouvelle famille vous attend sur C8 !