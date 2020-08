“Les enfants de la Télé” : dimanche 30 août, les invités de Laurent Ruquier sur France 2

Dimanche 30 août à 18:35, Laurent RUQUIER fait sa rentrée sur France 2 avec “Les enfants de la Télé”. Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Chaque dimanche, Laurent Ruquier fait vivre aux téléspectateurs et aux personnalités présentes sur le plateau, un moment convivial d'humeur et d'humour autour de l'actualité artistique, culturelle et télévisuelle.

Au programme : un savant mélange de nostalgie, d'actualité et bien sûr des casseroles.

Cette semaine, Laurent Ruquier reçoit : Augustin Galiana, Natasha Saint Pier, Richard Berry, Nicoletta.

Dans “Les enfants de la télé, la suite” à 19:20, Laurent Ruquier reçoit : Augustin Galiana, Richard Berry, Nicoletta, Grégory Fitoussi.