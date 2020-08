“La chanson secrète” bientôt de retour sur TF1 : voici les prochains invités de Nikos Aliagas

Après le succès des précédentes éditions, “La Chanson Secrète” sera bientôt de retour sur TF1, des tournages se dérouleront au début du mois de septembre avec Nikos Aliagas.

De nouveaux artistes ont accepté de jouer le jeu, ils se laisseront totalement surprendre, émouvoir et parfois même déstabiliser. Et pour cause, ils vont découvrir une surprise : une chanson revisitée par un autre artiste.

Des mises en scène spectaculaires au service de l’émotion… Et des émotions fortes pour l’artiste assis dans le fauteuil grâce à la venue sur le plateau de proches et d’invités inattendus.

Sont annoncés dans les prochains numéros : Arielle DOMBASLE, Julien DORE, Louane, Patrick FIORI, Patrick SÉBASTIEN, Pierre PERRET, Rayane BENSETTI, Shy'm, Bilal HASSANI, Hélène SEGUARA, Gérard DARMON, Gad ELMALEH, Hugues AUFRAY, Laurie THILLEMAN, Juan ARBELAEZ, David DOUILLET...