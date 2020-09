Le Puy du Fou accueillera l'élection de Miss France 2021 en décembre prochain

A l'occasion de son centenaire, la prochaine élection de Miss France se déroulera au Puy du Fou en vendée. Cette éllection sera retransmise en direct sur TF1 et présentée par Jean-Pierre Foucault.

Au fil des années, l’élection de Miss France est devenue un rendez-vous incontournable pour les Français et a su évoluer génération après génération.

Pour célébrer son centenaire, l’Organisation Miss France a choisi un écrin d’exception, un lieu hors du temps : le Puy du Fou. Ce lieu rempli d’Histoire et de féerie accueillera nos Miss régionales pour leur préparation à l’élection de Miss France 2021.

TF1 et l’Organisation Miss France vous donnent rendez-vous en direct, depuis le Puy du Fou, en décembre prochain pour un show unique, présenté par Jean-Pierre Foucault, avec la participation de Sylvie Tellier, lors de l’élection de Miss France 2021.

« Nous sommes très heureux d’accueillir l’élection de Miss France 2021, 12 ans après le sacre de Chloé Mortaud au Puy du Fou. Nous travaillons d’ores et déjà avec les équipes pour proposer aux téléspectateurs un spectacle grandiose comme nous savons le faire et célébrer le centenaire de Miss France. » Nicolas de Villiers, Président du Puy du Fou

« Evénement fédérateur et populaire par excellence, « Miss France » est un rendez-vous attendu du public. Comme nos téléspectateurs, nous sommes attachés à la diversité de nos régions. Cette année, cette édition sera forcément spéciale pour l’institution puisqu’elle sera marquée par le centenaire du concours qui a sacré Marine Lorphelin, Chloé Mortaud ou encore Iris Mittenaere, aujourd’hui médecin, entrepreneur ou animatrice TV. » Ara Aprikian, Directeur Général Adjoint des Contenus du Groupe TF1



« Je me réjouis de célébrer le centenaire de l’élection de Miss France dans un lieu unique, extraordinaire et que j’affectionne tout particulièrement. En cette année qui ne ressemble à aucune autre, quel meilleur écrin que le Puy du Fou pour fêter un anniversaire et raconter aux Français la genèse du concours de Miss France. Je remercie Mr Nicolas de Villiers, Président du Puy du Fou, pour sa confiance et son accueil chaleureux. ». Sylvie Tellier, Directrice Générale de l’Organisation Miss France.