Téléthon : Matt Pokora sera le parrain de l'édition 2020, les 4 & 5 décembre sur France Télévisions

Les vendredi 4 et samedi 5 décembre, Matt Pokora sera le parrain du Téléthon 2020 ! En direct sur les chaînes de France Télévisions et partout en France dans plus de 17 000 animations, cette nouvelle édition donnera aux familles la force de Guérir.

Fidèle du Téléthon, Matt Pokora, auteur-compositeur et interprète de talent, a démontré à plusieurs reprises sa solidarité et sa sensibilité au combat des familles sur les plateaux du Téléthon. C’est donc très naturellement qu’il s’engage aujourd’hui à leurs côtés, aux côtés des chercheurs, bénévoles de l’AFM-Téléthon et des équipes de France Télévisions pour ce marathon unique au monde.

« C’est avec une grande joie et une immense fierté que j’ai accepté d’être le parrain du Téléthon cette année. On se connait, régulièrement je suis venu sur le plateau. Je connais le combat des familles, des parents, des enfants, de leurs proches. Je sais la passion et l’énergie des chercheurs. Et je sais aussi les espoirs et maintenant… les victoires ! On va être fort et tous ensemble, vous pouvez compter sur moi » a déclaré l’artiste.

Les 4 et 5 décembre, pendant plus de 30 heures, les équipes, les chaînes et les écrans de France Télévisions proposeront, une émission riche en témoignages, en aventures inédites et en défis toujours plus fous.

Donnons aux familles la Force de Guérir !

Le Téléthon 2020 incarnera les victoires remportées sur la maladie grâce au soutien de tous, comme en témoigne Cédric, papa de Hyacinthe, 2 ans, traité par thérapie génique. « Avant le traitement, Hyacinthe perdait chaque jour en vitalité. Dès les premiers mois après l’injection, il s’est mis à rebouger les bras, attraper des objets, les porter à sa bouche. Aujourd’hui, on peut envisager un avenir pour notre fils ».

« Depuis 30 ans, l’AFM-Téléthon soutient, déterminée, le développement de la thérapie génique. Grâce au Téléthon, elle a financé – à hauteur de plus de 700 millions d’euros - des centaines de chercheurs dans le monde et créé un laboratoire dédié, Généthon. Aujourd’hui, des premiers médicaments de thérapie génique sauvent des vies ! Vaincre la maladie, c’est possible alors les 4 et 5 décembre prochain, donnons aux enfants et aux malades qui attendent, la force de guérir » déclare Laurence Tiennot-Herment, Présidente de l’AFM-Téléthon.

Un #Téléthon2020 #Tropfort et déjà lancé !

En écho à la force des familles qui se battent quotidiennement contre la maladie, la force des chercheurs qui transforment les gènes en médicaments et celle des bénévoles, donateurs et partenaires qui, chaque année, bravent les éléments, le Téléthon 2020 sera #TropFort ! En effet, il embarquera les téléspectateurs dans des aventures inédites ! Qu’il s’agisse de suivre Ilune, Nathan et Hugo, dans les coulisses du Louvre spécialement ouvertes pour eux, d’encourager Léo, 12 ans, en tandem avec un cycliste médaillé, sur la 16ème étape du Tour de France, Noël, 17 ans, et Eliott, 10 ans, lors de leur premier vol en parapente ou encore de vivre l’exploit que se sont lancés Jonas, 22 ans, et Nathan Paulin, champion de slackline, au cœur de l’aiguille du midi … les sensations fortes seront garanties.

Par ailleurs, le Téléthon 2020 appelle les 260 villes et villages dont les noms résonnent en for.t - comme Fort-de-France (972), Beaufort (73 - 31 - 34 - 38 - 39 - 59) Alfortville (94) ou Forcalquier (04) – à se mobiliser !

Enfin, cette année, les bénévoles afficheront, dans les villes et villages et sur le net, la force de leur engagement à travers des animations qui battront des records d’originalité. 850 mètres de boudin, pyramides humaines XXL, 30h de R’corde à sauter, marathon de 24h d’apnée, chorale géante (ou pas), traction de monsters trucks ou tour de crêpes… Vous l’aurez compris, quoi qu’ils aient vu, goûté, contribué à réaliser, franchi, poussé, tiré… les 5 millions de participants n’auront qu’un mot à la bouche pour ce Téléthon 2020 : « Trop fooort ! »

Envie de participer et d’organiser un défi #TropFort ? Faites-vous connaître : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. ! Les forces vives du Téléthon vous accompagnent dans sa réalisation. Kévin du Téléthon va même mettre des… idées dans vos envies ici https://www.youtube.com/watch?v=o_qGtNcPCi8&feature=youtu.be!