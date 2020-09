“Psychodon” : la 3ème édition diffusée le 6 octobre sur C8, les artistes sur scène

C8 vous donne rendez-vous mardi 6 octobre en prime time pour la 3ème édition du “Psychodon” avec un concert exceptionnel depuis l'Olympia à Paris.

Ce grand show en public ,organisé dans les conditions de sécurité sanitaire, sera orchestré par Yannick Noah parrain de la soirée et Didier Meillerand, fondateur du Psychodon depuis l’Olympia, salle mythique pour les artistes.

Une pléiade d’artistes intergénérationnels interpréteront leurs titres sur scène et se mobiliseront ensemble pour récolter des dons : Benjamin Biolay, Boulevard des Airs, Carla Bruni, Claudio Capéo, Dadju, Dave, Thomas Dutronc, Kendji Girac, Hervé, Camélia Jordana, Yannick Noah, Pascal Obipo, Pomme, Barbara Pravi, Amaury Vassili…

Cette édition 2020 revêt un caractère particulier et unique : dans ce contexte de crise sanitaire et économique, nous sommes tous fragiles et tous concernés par le risque de maladies psychiques.

Cause portée par la Fondation de France, cette soirée caritative se donne pour mission de sensibiliser le grand public, et, par la récolte de fonds de soutenir la recherche, les structures d’accompagnement et les efforts de prévention dans le domaine des troubles psychiques. Une personne sur quatre souffre d’un trouble psychique en France : dépressions, troubles bipolaires, schizophrénies, burn out...