“Les comiques préférés des français” : Laurence Boccolini fête 50 ans de rire le 10 octobre sur France 2

Pour son premier prime-time sur France 2, diffusé samedi 10 octobre à 21:05, Laurence Boccolini a choisi la carte de l’humour ! Pour l’occasion, elle fait le show et célèbre les plus grands humoristes français en profitant de l’anniversaire de 50 ans de rire (1970 – 2020).

Au Palais des Sports (Dôme de Paris), elle recevra les stars du rire et les jeunes talents d’aujourd’hui :



Les BODIN’S, Anne ROUMANOFF, Sandrine SARROCHE, les CHEVALIERS DU FIEL, GUS, Olivier DE BENOIST, Sandrine ALEXI, Isabelle VITARI, Pierre PALMADE, Michèle LAROQUE, VALENTIN, Roland MAGDANE, SELLIG, Jean-Marie BIGARD, Tanguy PASTUREAU…



Sur scène, ils interprèteront leurs sketchs les plus drôles et évoqueront les humoristes qui les ont influencés de Coluche aux Inconnus en passant par Alex Métayer, Sylvie Joly ou Muriel Robin, l’occasion de revoir des images de leurs sketchs cultes et de faire une grande rétrospective du rire sur 50 ans.