Vendredi 16 octobre à 00:20, France 2 diffusera un nouvel inédit de “Basique, le concert” qui accueillera Les Frangines.

En quelques mois Les Frangines, Anne et Jacinthe, ces deux sœurs de cœur, connaissent un succès aussi incroyable que fulgurant, depuis la sortie de leur premier album.

On les retrouvent ici , entourées de leurs musiciens, pour une captation unique où elles se racontent comme jamais et où elles interprètent, en live, leurs tubes mais aussi des reprises avec notamment, Claudio Capeo et Tryo.