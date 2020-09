“N'oubliez pas les paroles” : retour des Masters lundi 19 octobre sur France 2

Rendez-vous incontournable de la rentrée, les Masters de “N'oubliez pas les paroles” font leur grand retour sur France 2 à partir du lundi 19 octobre.

Pour la première fois, ce ne sont pas 16 mais 32 maestros qui vont s’affronter pendant plusieurs semaines pour remporter jusqu’à 40000 euros par jour, un voyage au soleil et le Trophée du micro d’argent.



Margaux, Kevin, Renaud, Hervé, Maureen… les meilleurs maestros de l’histoire de N’oubliez pas les paroles vont nous impressionner par leur incroyable mémoire et maîtrise de la chanson française.



Comme l’année passée, les Masters se dérouleront sous la forme d’un tournoi à élimination directe. Lundi 19 octobre débuteront les 16e de finale. Chaque match se jouera sur deux émissions, le maestro totalisant le plus de points à l’issue des deux parties accédant au tour suivant.



Qui succèdera à Kévin et remportera cette nouvelle édition des Masters ? Les nouveaux arrivés parviendront-ils à déstabiliser les anciens ?