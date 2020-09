“Mask Singer” de retour sur TF1 samedi 17 octobre avec Camille Combal et 12 nouvelles célébrités

Après le succès de la première édition, “Mask Singer” est de retour dès le samedi 17 octobre à 21:05 sur TF1 avec Camille Combal.

C’est dans un décor renouvelé que Camille Combal vous fera découvrir les 12 nouvelles célébrités et les 12 nouveaux costumes.

Ces 12 nouvelles célébrités en compétition sont masquées sous des costumes spectaculaires (Perroquets, Squelette, Bouche, Araignée, Dragon, Robot…) et leur l’identité est dissimulée aux autres concurrents, à l'animateur, aux enquêteurs et au public. Qu'ils soient comédiens, animateurs, sportifs, journalistes, chanteurs, humoristes, politiques ou écrivains…ils s’affrontent en chantant des tubes connus de tous, et pour cette nouvelle saison, ils seront entourés de décors et de mises en scène spectaculaires !

Le principe est simple : avant chaque performance, des indices sont dévoilés dans un film et après chaque performance, les enquêteurs questionnent la célébrité qui vient de chanter pour tenter de deviner son identité !

La voix de la personnalité n’est pas modifiée lorsqu’elle chante mais elle l’est quand elle répond aux questions des enquêteurs, pour ne pas la reconnaître !

Cette année, outre un plateau renouvelé, 3 nouveautés font leur apparition :

Un double personnage avec les Perroquets qui ont un lien à l'écran, sur scène ou dans la vie. Ils chanteront toujours ensemble et seront démasqués ensemble

Un Corbeau, qui connaît l'identité de toutes les célébrités et viendra de temps en temps donner des indices supplémentaires aux enquêteurs et aux téléspectateurs

Une star internationale qui fera une prestation exceptionnelle, hors compétition, le temps d’une soirée et qui sera démasquée le soir même

De nombreuses autres nouveautés apparaîtront également au fil des émissions pour aider les enquêteurs et le public, comme le message d'un proche des célébrités ou encore un indice caché sur chaque costume !

Cette saison, dès le premier épisode, 2 célébrités seront démasquées lors de chaque soirée : une première en milieu d'émission, et une seconde en fin d'émission ! Le public et les enquêteurs votent après les performances. Les célébrités qui ont le moins bien performé sont éliminées et doivent alors révéler leur identité.

Les autres célébrités gardent leurs identités secrètes et reviennent chanter la semaine suivante.

Après une première saison, nos 4 enquêteurs de choc Alessandra Sublet, Anggun, Jarry et Kev Adams sont plus que jamais rodés à l’exercice et vont tout faire pour découvrir qui se cache derrière le masque. Arriveront-ils à démasquer les 12 célébrités ?