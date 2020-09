“La France a un incroyable talent” : la 15ème saison arrive sur M6 le 20 octobre avec Karine Le Marchand

Mardi 20 octobre à 21:05, “La France a un incroyable talent” sera de retour sur M6 pour une 15ème saison qui sera présentée par Karine Le Marchand.

Privés de scène depuis des mois pour la plupart, les candidats de cette saison ont démontré un réel enthousiasme à participer à “La France a un incroyable talent”. Une vraie bouffée d’air pur pour tous ces artistes qui bien souvent ne peuvent plus s’exprimer comme ils aiment le faire.

Le casting 2020 est un cru de très haut niveau. Cette sélection va une nouvelle fois vous émerveiller, vous émouvoir, vous faire rire, bref vous en mettre plein les yeux !

Une soirée pleine d'émotions et de rires : le remède anti-morosité

Seule émission à mettre en avant toutes les formes d’arts à la télévision, “La France a un incroyable talent” célèbre sa 15e saison sur M6 ! Une longévité unique pour un programme de ce genre, qui n’a cessé de se renouveler et se réinventer depuis son lancement en 2006, pour battre la saison dernière des records d’audiences historiques.

Fidèle à sa diversité et à sa folie, “La France a un incroyable talent” va encore vous surprendre cette année avec un casting exceptionnel, qui vous conduira à la découverte de toutes les disciplines : danseurs, magiciens, circassiens, chanteurs, humoristes, performeurs en tous genres... 15 ans après le lancement de cette émission emblématique, le vivier de talents demeure toujours aussi vaste et vous assurera un incroyable spectacle.

Karine Le Marchand présente cette 15ème saison

Personnalité télé parmi les préférées des Français, Karine Le Marchand va mettre son humour, son humeur et sa spontanéité au service de “La France a un incroyable talent”.

Bienveillante et à l’écoute, elle nous fera découvrir les candidats avant leur passage devant le jury, sera présente pour les soutenir pendant leur prestation mais pourra également donner de sa personne… en effet, certains artistes ne manqueront pas de faire appel à elle pour leur numéro, même les plus périlleux !

Comme les 4 jurés, Karine Le Marchand aura la possibilité d’actionner une et une seule fois son Golden buzzer et ainsi permettre d’envoyer directement le candidat de son choix en finale.

Pierre-Antoine Damecour présente “La France a un incroyable talent – ça continue”

Pierre-Antoine Damecour nous emmènera en deuxième partie de soirée dans les coulisses de la 15e saison de “La France a un incroyable talent”. Son dynamisme et son humour seront autant de qualités mises au service de l’émission, tant dans l’accompagnement des artistes que dans ses échanges avec le jury et Karine Le Marchand !

“Je suis très heureux de pouvoir fouler le terrain de “La France à un incroyable talent” ! J’ai vraiment hâte de partir à la rencontre des candidats, du jury et de voir Karine Le Marchand en vrai ! Incroyablement heureux.”

Un jury toujours aussi complice

Cette année, Marianne James, Hélène Ségara, Sugar Sammy et Eric Antoine sont plus motivés que jamais pour dénicher le talent de demain et n’ont rien perdu de leur féroce complicité et de leurs joutes verbales !