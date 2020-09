“Le Meilleur pâtissier” : épisode 1 ce soir sur M6 « Les aventuriers de la tente perdue » (vidéo)

“Le Meilleur pâtissier” est de retour ce mercredi 30 spetmbre à 21:05 sur M6 pour une 9ème saison très prometteuse ! Premier épisode : « Les aventuriers de la tente perdue ».

L'éminente Mercotte, la rayonnante Julia Vignali et l'enthousiaste et talentueux chef Cyril Lignac, réservent de nombreuses surprises et de nouveaux challenges aux 14 pâtissiers amateurs qui vont vivre l'aventure la plus folle de leur vie en pénétrant dans le temple de la gourmandise…

Ils devront faire preuve d'inventivité pour relever « le défi de Cyril », montrer toute leur rigueur lors des épreuves techniques de Mercotte et seront également jugés par les plus grands noms de la pâtisserie lors de l'épreuve créative. À l'issue de plusieurs semaines de concours, le plus talentueux d'entre eux décrochera le titre de Meilleur Pâtissier 2020 !

Le défi de Cyril : Le tour du monde des animaux extraordinaires

Nos pâtissiers auront deux heures pour réaliser un dessert en s'inspirant du pelage ou du plumage de l'animal extraordinaire de leur choix. De la panthère des neiges avec sa fourrure tachetée, à celle orange rayée de noir du tigre du Bengale, en passant par les écailles multicolores du poisson-perroquet, nos baroudeurs des fourneaux vont devoir utiliser les techniques les plus adaptées pour réaliser des gâteaux aux motifs animaliers.

L'épreuve technique : Le Earth Cake

Le Earth Cake est composé de 2 demi-sphères de biscuit recouvertes d'un glaçage bleu océan et de continents en pâte à sucre. À la découpe, le gâteau globe terrestre laissera apparaître un cœur de compotée de fruits représentant le magma. À la dégustation, le jury placera chacun des gâteaux sur un socle pour le faire pivoter à la façon d'un globe terrestre.

L'épreuve créative

Enfin, dans l'épreuve créative, nos pâtissiers devront nous raconter l'aventure de leur vie ou de leurs rêves ! Une épreuve qui va nous permettre de découvrir de façon ludique et gourmande, les personnalités et les centres d'intérêts de nos 14 pâtissiers amateurs. Quels territoires inexplorés rêvent-ils de découvrir ? Quelle aventure aimeraient-ils vivre ou ont-ils déjà vécue ?

Avec le Chef Yann Brys, Meilleur Ouvrier de France.