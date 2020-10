“Le grand échiquier” de retour jeudi 29 octobre sur France 2, les invités d'Anne-Sophie Lapix

“Le Grand Echiquier”, le rendez-vous culturel de prime time de France Télévisions, présenté par Anne-Sophie Lapix, sera de retour jeudi 29 octobre en direct à 21.05 sur France 2.

A l’heure où il devient plus difficile de voyager et d’explorer le monde, France Télévisions vous propose un Grand Echiquier ouvert sur toutes les cultures du monde.

Anne-Sophie Lapix accueillera des invités issus de toutes les disciplines mais aussi de tous les territoires, avec le talentueux trompettiste et compositeur Ibrahim Maalouf, la rock star du piano Kathia Buniatishvili, et Gérard Jugnot l’acteur cher au cœur des Français.

Dans le cadre de l'opération Coeur Outre-Mer sur l'ensemble des antennes de France Télévisions du 24 au 30 octobre, la jeune et talentueuse chanteuse lyrique guadeloupéenne Leïla Brédent rendra hommage à l’immense diva Christiane Eda-Pierre, quant à Fabrice Di Falco le contre-ténor martiniquais de renommée internationale il nous fera découvrir les talents du Concours des Voix d’Outre-Mer.

Cette édition sera aussi l’occasion de célébrer tout particulièrement la danse à l’occasion du centenaire du Théâtre National Populaire. Ainsi Anne-Sophie Lapix accueillera Didier Deschamps, le directeur de Chaillot - Théâtre National de la Danse, ainsi que des chorégraphes et danseurs de renommée internationale associés à Chaillot : Blanca Li et ses danseurs, Thierry Malandain et son Malandain-Ballet-Biarritz ainsi que Carolyn Carlson qui proposera exceptionnellement une création pour Le Grand Echiquier.

De nombreux autres invités viendront enrichir cette soirée exceptionnelle parmi lesquels, Gaël Faye qui partagera son sens des mots et de la poésie en chanson, Julien Doré qui interprétera l’un de ses titres phares avec l’orchestre symphonique du Grand Echiquier...

L’orchestre du Grand Echiquier sera dirigé par Nicolas Guiraud et accueillera également Lionel Bringuier en qualité de chef invité de cette 8ème édition.

De toutes les régions du monde et de France, et quels que soient leurs univers, tous les artistes s’unissent et se rassemblent pour vous offrir, jeudi 29 octobre, le plus beau des spectacles ainsi qu'une grande soirée de culture sur France 2, sous le signe du voyage, de la curiosité et du partage.