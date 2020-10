Eurovision Junior : Valentina représentera la France en Pologne le 29 novembre

Valentina représentera cette année la France à l'Eurovision Junior dont la 18ème édition sera diffusée sur France 2 en direct de Varsovie en Pologne dimanche 29 novembre.

Bercée depuis sa naissance par les chansons douces de sa maman, professeure d’italien, cette petite bretonne au sourire plein de malice voue un amour inconditionnel au chant.



En 2018, elle s’illustre au casting organisé pour la nouvelle génération du groupe phénomène Kids United, et rejoint les 4 autres membres (Gloria, Dylan, Ilyana et Nathan) dans une folle aventure digne d’un conte de fées. Elle enregistre 2 albums avec le groupe, se produit sur scène dans plus de 30 Zéniths, participe à des missions UNICEF pour sensibiliser aux droits des enfants dans le monde, et prend également part, avec le groupe, à des projets multi-artistes (Green Team, album hommage à Joe Dassin). Pour elle, c’est un rêve éveillé.

Atout charme du groupe avec son allure de petite poupée aux yeux verts, Valentina n’a toutefois pas grand-chose d’une enfant : déterminée et sûre d’elle, elle s’affirme sans peine et sait ce qu’elle veut, en gardant toujours les pieds sur terre. Rapidement, elle devient la mascotte de Kids United Nouvelle Génération, et développe une communauté de fans impressionnante sur les réseaux sociaux qui cumule aujourd’hui près de 300.000 abonnés.

Pleine de joie de vivre, elle ravit ses fans en partageant des moments de vie sur les réseaux et notamment des reels ou des Tiktoks, ces courtes vidéos de danse ou de comédie qu’elle manie à la perfection. A l’aide de son frère à la réalisation vidéo et au montage, elle offre même de jolies vidéos homemade de covers de ses artistes préférés (Vitaa & Slimane, Myriam Abel…)

Si son idole de toujours est Ariana Grande – elle explique d’ailleurs que c’est à la suite de son concert en hommage aux victimes des attentats de Manchester qu’elle est devenue fan – la petite Valentina regorge de surprise et notamment celle d’être également fan de rap français : elle cite entre autres Niska, Ninho, Vegedream et Booba dont elle connaît une grande partie de leurs répertoires respectifs ! Et elle cache aussi un autre talent : celui de savoir chanter en italien ! Et notamment des chansons de Laura Pausini, dont sa maman est fan.

En 2020, elle est choisie pour porter les couleurs de la France lors du concours Eurovision Junior, faisant suite à Carla et Angelina.

La chanson et le clip seront révélés le 16 octobre.