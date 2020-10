« Maux de ventre, ça va mieux docteur ! » mardi 20 octobre sur France 5 avec Jean-Marc Sène

A découvrir ce mardi 20 octobre à 20:50 sur France 5, le documentaire inédit « Maux de ventre, ça va mieux docteur ! » avec Jean-Marc SÈNE.

Douleurs abdominales, intolérance au gluten, brûlures d’estomac ou constipation… Comme des millions de Français, Marion, Laetitia et Lukas souffrent de maux de ventre qui leur gâchent la vie. Que faire quand les troubles digestifs deviennent chroniques et handicapants ? Peut-on vaincre les maux de ventre sans médicaments ?

Pour relever ce défi, le Dr Jean-Marc Sène, médecin du sport et de l’équipe de France de Judo, a demandé à une équipe de spécialistes de la nutrition et des troubles digestifs de venir en aide à Marion, Laetitia et Lukas.

Marion souffre du syndrome de l’intestin irritable, un trouble digestif qui ne lui laisse aucun répit. Plusieurs fois par semaine, c’est le même calvaire. Diarrhées, douleurs abdominales, ballonnements… Les crises surviennent presque toujours après un repas qu’elle a pris l’habitude d’expédier sur un coin de table. Obsédée par ses maux de ventre, Marion a presque renoncé à sa vie sociale.

Laetitia est intolérante au gluten. Tous les produits qui en contiennent lui sont formellement interdits. Mais Laetitia a beaucoup de mal à résister aux pâtisseries et aux baguettes qui contiennent de la farine de blé et donc du gluten. A chaque fois qu’elle en mange, elle met sa santé en danger. Contre cette maladie de l’intestin, il n‘existe aucun médicament. Seule une diète stricte sans gluten peut permettre la guérison.

Lors d’un voyage en Argentine, Lukas a été victime d’une infection qui a déclenché une constipation chronique. Sans l’aide des laxatifs, il ne va aux toilettes qu’une à deux fois par semaine. Flatulences, crampes abdominales, les douleurs sont telles que Lukas a dû s’arrêter de travailler.

Pour aider Marion, Laetitia et Lukas, le Dr Jean-Marc Sène et des spécialistes comme le nutritionniste Arnaud Cocaul ont imaginé des programmes sur mesure : ils vont devoir changer radicalement leur façon de s’alimenter, adopter de nouvelles habitudes de vie et se remettre au sport avec l’aide de deux grands athlètes, la championne du monde de boxe Sarah Ourahmoune et Alain Bernard, champion olympique de natation.

Pendant 4 mois, nous allons suivre leur transformation.