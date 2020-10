“6 à la maison” : le rendez-vous couvre-feu de France 2 avec Anne-Elisabeth Lemoine et Patrick Cohen

Dans le contexte actuel de crise sanitaire et d'évolution de la covid 19 dans le pays, france télévisions adapte sa programmation sur ses antennes pendant la période du couvre-feu pour divertir et rassembler les téléspectateurs autrement. France 2 propose une nouvelle émission culturelle inédite “6 à la maison” en soirée, présentée par Anne-Elisabeth Lemoine et Patrick Cohen, produite par Troisième oeil productions.

Artistes, humoristes, intellectuels, acteurs de l’actualité, ils seront 4 invités réunis chaque soir autour de Anne-Élisabeth Lemoine et Patrick Cohen pour proposer aux téléspectateurs une émission à la fois sérieuse et légère autour de la culture et de l’actualité dans une ambiance chaleureuse et moderne grâce à un tout nouveau décor, une maison, imaginé dans les heures qui ont suivi l’annonce du couvre-feu.

Ce nouveau programme proposera une heure d’échanges, de discussions et de performances artistiques avec des Live pour que chaque téléspectateur puisse partager et se divertir avec des invités représentant toutes les activités culturelles françaises ( musique, théâtre, cinéma, danse, littérature, d’humeur et d’humour...).

Un nouveau rendez-vous dans ce contexte inédit, une bulle d'oxygène, où les téléspectateurs pourront se divertir, s'amuser différemment avec une offre culturelle populaire et de la bonne humeur.

Diffusions qui entraînent des déprogrammations :

Mercredi 21 octobre à 23:00 : en lieu et place de l'épisode de la série Dix pour cent, saison 2 épisode 1



Jeudi 22 octobre à 23:00 : en lieu et place de l'émission Complement d'enquête

Lundi 26 octobre à 23:30 : en lieu et place du documentaire Un pour un

Mardi 27 octobre à 23:50 : en lieu et place du documentaire Wallis et futuna, a fleur de peau qui sera diffusé à 00:50

qui sera diffusé à 00:50 Mercredi 28 octobre à 23:15 : en lieu et place du magazine Ca ne sortira pas d'ici

Jeudi 29 octobre à 23:30 : en lieu et place du concert L'outre-mer fait son Olympia qui sera programmé vendredi 23 octobre à 22:50.

qui sera programmé vendredi 23 octobre à 22:50. Lundi 2 novembre à 23:35 : en lieu et place de la série Unite 42

Mardi 3 novembre : Pas de diffusion de l'émission 6 à la maison en raison des élections américaines

Mercredi 4 novembre à 23:15 : en lieu et place du magazine Ca ne sortira pas d'ici

Jeudi 5 novembre à 23:55 : en lieu et place de l'émission 13h15, le dimanche

Autres diffusions sans déprogrammation :