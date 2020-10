Le spectacle “Différent” d'Ahmed Sylla diffusé sur C8 vendredi 20 novembre

Vendredi 20 novembre à 21:15, C8 vous proposera une soirée exceptionnelle avec Ahmed Sylla avec la diffusion de deux spectacles : “Différent” et “Ahmed Sylla avec un grand A”.

Ahmed Sylla revient sur scène avec son tout dernier one-man show : “Différent” diffusé pour la première fois en clair.

Fort de ses récentes expériences au cinéma et de ses précédents one-man show, il revient sur scène avec ce troisième spectacle, et il est... Différent. Entre sketchs écrits, totale improvisation et interactions avec le public, Ahmed Sylla dégage une puissance comique impressionnante. Dans son élégant manteau beige, l’humoriste et comédien pratique aussi l’autodérision et ne manque pas de poésie. Un spectacle rythmé et attachant dans lequel l’artiste occupe l’espace de bout en bout et montre tout son talent de show man.

Ce spectacle d’Ahmed Sylla a été capté à la Salle Pleyel à Paris.

En deuxième partie de soirée, on retrouve le spectacle “Ahmed Sylla avec un grand A”.

Peut-on rire avec son coeur ? C’est l’Ambitieuse question à laquelle Ahmed Sylla tente de répondre dans son spectacle.

À la manière d’un grand explorateur, et du haut de ses 24 ans, Ahmed sillonne son monde pour nous en livrer des fruits tantôt sucrés, tantôt acides. Un récit d’Aventures avec un grand A dont les rencontres et les situations pour le moins originales font « réfléchir de rire ».

Dans un spectacle rythmé de folies où se mêlent autodérision, improvisation, poésie et finesse, ce caméléon scénique au corps Atypique ne manquera pas de vous Attendrir avec un grand A.