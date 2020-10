“Mask Singer” : Hibou était... Dave ! Regardez son démasquage (vidéo)

Vendredi 31 octobre dès 21:05, Camille Combal vous a proposé de suivre sur TF1 un nouveau numéro de “Mask Singer” dans lequel Hibou a été démasqué en fin de soirée.

Troisième soirée “Mask Singer” et deux nouvelles célébrités démasquées ! Une première en milieu d’émission et une seconde toute à la fin.

Le public et les enquêteurs ont voté après chaque performance. Les célébrités qui ont le moins bien performé sont éliminées et doivent alors révéler leur identité. Les autres célébrités gardent leurs identités secrètes et reviennent chanter la semaine suivante.

Ce soir dans “Mask Singer” c’est Hibou qui, malgré une belle prestation, n’a pas su convaincre le public et les enquêteurs (Alessandra Sublet, Kev Adams, Anggun et Jarry). Il a donc dû dévoiler son identité aux yeux de la France entière.

Et vous, aviez-vous démasqué la véritable identité de Hibou ?

Extrait de l’émission “Mask Singer” du samedi 31 octobre 2020.